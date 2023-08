Avião cai em estrada na Malásia e mata pelo menos 10 pessoas

Um avião ligeiro despenhou-se esta quinta-feira numa estrada na Malásia, tendo provocado a morte de pelo menos 10 pessoas, incluindo oito que se encontram dentro da aeronave.

"Neste momento, tudo o que posso dizer é que pelo menos 10 pessoas morreram no acidente. Dois condutores, um de carro e outro de mota, morreram juntamente com as oito pessoas a bordo", disse o chefe da polícia local, Mohamad Iqbal Ibrahim, em declarações aos jornalistas.

O acidente ocorreu cerca das 14h45 horas locais (7h45 em Portugal continental) numa estrada do estado de Selangor, no centro da Malásia, esta quinta-feira.

