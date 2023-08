Inquérito de Verão com Francisco César: 'Quando estou de férias sinto saudades do trabalho'

Se pudesse escolher, quais seriam as suas férias de sonho e com quem?

Uma semana com a minha família, nos Açores, com muito sol, temperaturas altas e mar, muito mar...

Chega-lhe uma semana de férias, 15 dias ou não prescinde um mês seguido?

Quando estou de férias sinto saudades do trabalho, quando estou em trabalho sinto falta das férias… Prefiro 15 dias para conseguir desligar.

Qual foi a maior loucura que cometeu numas férias?

Ir à ilha Deserta almoçar (Ria Formosa), e ancorar a lancha do meu padrinho perto da margem durante as grandes marés cheias do mês agosto e voltar duas horas depois e ver o barco a 500 metros da água. Saímos de lá depois da meia-noite cheios de fome.

Qual o seu maior vício em férias?

Sol, praia, gastronomia e família.

Lembra-se das melhores férias que teve? Algum pormenor o marcou?

Cresci com férias na ilha do Farol, nunca mais esqueci. Tinha graça no tempo em que não havia luz elétrica.

Qual foi a pior experiência?

Fazer quatro escalas para chegar ao México. Nunca mais!

Em férias desliga-se da atualidade nacional e internacional?

Tento desligar da atualidade nacional. Quando resulta é muito bom.

Em caso negativo, ‘atualiza-se’ como? Lendo Jornais? Televisão? Rádio? Sites? Redes sociais?

Leio de tudo um pouco, mas com menos atenção.

Se é fã da Netflix e da HBO como resistirá às suas séries preferidas?

Não resisto, férias é sinónimo de maratona de séries.

Vai conseguir desligar-se das redes sociais? Pensa mandar fotos por WhatsApp aos amigos?

Consumir moderadamente as redes sociais. Chatear amigos com fotos faz parte do ritual das férias.

Que livros pensa conseguir ler em férias?

Terminar o Domínio do Ocidente, de Ian Morris, está mesmo no fim, e ler as quase 200 páginas que me faltam no Por onde irá a História, de Miguel Monjardino.

Pensa ir a museus ou a exposições durante as férias?

Vou tentar.

Quais seriam os filmes da sua vida que levaria para férias se os pudesse rever?

A Lista de Shindler, a trilogia do Padrinho e Apocalypse Now (1979)

Toma comprimidos para dormir?

Não.

Qual é o seu maior medo?

Que o céu me caia em cima da cabeça…

Se tivesse mesmo que escolher preferia amor sem sexo ou sexo sem amor?

Mas haverá dia sem noite?

O que acha de amores de verão? Já viveu a experiência?

Quem nunca?

O verão puxa mais ao sexo?

O verão puxa mais tudo…

Praia, campo ou cidade?

No verão praia, no inverno cidade, na primavera campo.

Quais as suas praias e restaurantes preferidos?

Praia de Santa Barbara nos Açores e praia da Ilha do Farol, Algarve. Restaurantes: Beira-mar de São Mateus, ilha Terceira; O Abel, Ilha de São Miguel; restaurante Fernando, Matosinhos; Petisco Saloio, Lisboa.

Quais os petiscos imprescindíveis no verão? Cerveja, vinho ou champanhe?

Cerveja, vinho e marisco.

As férias são a melhor oportunidade para cometer excessos alcoólicos ou prefere ficar sempre sóbrio?

Talvez no meio esteja a virtude…

Com quem não se quer cruzar de todo?

Com o mau tempo.

Prefere ter os amigos por perto nas férias ou bem longe?

Amigos sempre por perto, embora menos perto do que a família.

Seria um pesadelo ou uma agradável surpresa cruzar-se nas férias com o major-general Agostinho Costa?

Uma agradável surpresa, gosto de conhecer gente que pensa diferente de mim.

Se encontrasse André Ventura na praia o que faria?

Perguntava-lhe sobre os resultados das eleições em Espanha.

Se se cruzasse com Georgina Rodriguez, companheira de Cristiano Ronaldo, ou com George Clooney aceitava pôr-lhes creme protetor nas costas?

Se estivesse muito sol, os escaldões são coisas perigosas. Curioso é interessante seria ver a Georgina ou Clooney a colocarem-me creme protetor nas costas.

Se se apaixonasse por uma muçulmano aceitaria converter-se ao islamismo?

Já me apaixonei por uma mulher do norte, converti-me à gastronomia e ao calor humano. As religiões são muito complicadas para mim.

Que jogos leva para as férias para jogar com a família ou amigos?

Marralhinha (jogo da ilha terceira) e dois baralhos de cartas.

Quando foi a última vez que esteve numa igreja para rezar?

Sou agnóstico. As igrejas atraem-me pela sua história e pelo que revelam da identidade de um povo, é raro ir a uma terra em que não entre num templo.

