Autoridades retiram cerca de 40 idosos de lar ilegal em Vila Franca de Xira

Cerca de 40 idosos foram retirados, na tarde de terça-feira, de um lar ilegal que funcionava numa moradia, na Quinta Nossa Senhora da Conceição, em Vila Franca de Xira, avança o Correio da Manhã.

Segundo a mesma fonte, no local, as operações começaram cerca das 18h00 e mobilizaram várias corporações do concelho de Vila Franca de Xira.

Os idosos foram encaminhados para outras instituições e hospitais. Alguns têm sarna.

Há registo de que ainda falta retirar 15 utentes.

O Correio Manhã acrescenta que, segundo relatos dos vizinhos, o lar funcionava há quatro anos e os idosos pagavam cerca de 1000 euros por mês.

O portão do lar ficava aberto e os idosos fugiam e pediam comida.

O proprietário é de origem chinesa, mas quem gere é um casal, ambos de nacionalidade paquistanesa.

