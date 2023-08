Avião onde viajava Prigozhin despenhou-se e morreram todos os ocupantes

O Ministério das Emergências da Rússia revelou, esta quarta-feira, que um avião particular Embraer Legacy, que se deslocava entre Moscovo e São Petersburgo, onde se deslocava o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, despenhou-se na localidade russa de Kuzhenkino, e morreram todos os passageiros.

O Ministério russo informou que haviam “dez pessoas a bordo, incluindo três tripulantes”.

"De acordo com o Ministério das Emergências o avião privado Embraer Legacy caiu perto da vila de Kuzhenkino, na região de Tver, num voo de Moscovo para São Petersburgo. Havia dez pessoas a bordo, incluindo três membros da tripulação. De acordo com a informação preliminar todas as pessoas a bordo morreram", informaram as autoridades.

O avião terá caído na região de Tver, ao norte de Moscovo, avançou a agência Tass.

O Ministério das Emergências informou que está a conduzir uma investigação no local.

"Foi iniciada uma investigação à queda do Embraer na região de Tver. De acordo com a lista de passageiros, o primeiro e o último nome de Yevgeny Prigozhin estão na lista", acrescenta a Agência Federal de Transportes.

Os comentários estão desactivados.