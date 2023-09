Rússia e Ucrânia trocam novos ataques de drones

Durante as últimas semanas, Moscovo tem intensificado os bombardeamentos nas zonas portuárias na província ucraniana de Odessa, com ataques às cidades de Izmail e Reni.





A Rússia revelou ter abatido, durante a madrugada de quinta-feira, três drones ucranianos que tentavam atacar Moscovo e a região fronteiriça de Rostov.

No mesmo dia, a Ucrânia disse ter registado um novo ataque contra uma infraestrutura portuária na região de Odessa.

O chefe da Administração Militar da região de Odessa, Oleg Kiper, afirmou que a força aérea da Ucrânia abateu 25 dos 33 drones Shahed, fabricados pelo Irão, lançados pela Rússia durante a madrugada contra as regiões de Odessa e Sumi.

Kiper reforou que "este é já o quarto ataque nos últimos cinco dias contra o distrito de Izmail", em Odessa, local onde estão instalados os portos fluviais ucranianos do Danúbio a que a Ucrânia tem recorrido para exportar cereais.

Esta ofensiva durou três horas e causou "danos na infraestrutura civil e portuária em várias áreas, [incluindo] um silo e um edifício administrativo", com uma pessoa a sofrer ferimentos leves, revelou o chefe da região, através do Telegram.

Durante as últimas semanas, Moscovo tem intensificado os bombardeamentos nas zonas portuárias na província ucraniana de Odessa, com ataques às cidades de Izmail e Reni.

Mas o Ministério da Defesa russo afirmou que, por volta da meia-noite, "foi interrompida uma tentativa do regime de Kyiv de realizar um ataque terrorista com três veículos aéreos não tripulados contra objetos no território da Federação Russa".

