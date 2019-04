Edição ePaper

Para iOS instale a App disponível em:





POLÍTICA DE PRIVACIDADE da NewsPlex Digital (Sol e Jornal i) na sua edição digital para iPad e iPhone:

Os presentes termos e condições regem a utilização da aplicação NewsPlex Digital na sua edição para iPad e iPhone e respetivas modalidades de assinatura (daqui para a frente designadas por Serviços) e acessíveis através da AppStore da Apple Inc.

DESCRIÇÃO E DURAÇÃO DO SERVIÇO

O subscritor terá acesso aos Serviços da aplicação NewsPlex Digital, consoante a modalidade contratada e respetivas durações.

A edição do Semanário SOL estará disponível todos os Sábados a partir das 5:00 (hora de Portugal Continental) e a edição do Jornal i estará disponível diariamente a partir das 3:00 (hora de Portugal Continental).

Edição Sol (Sol Digital): Uma edição: utilização após a compra da respetiva edição; Assinatura Trimestral: Duração de 90 dias a partir do dia da subscrição; Assinatura Semestral: Duração de 180 dias a partir do dia da subscrição; Assinatura Anual: Duração de 365 dias a partir do dia da subscrição. Edição Jornal i (Jornal i Digital): Uma edição: utilização durante o dia de compra (consumível); Assinatura Mensal: Duração de 30 dias a partir do dia da subscrição; Assinatura Semestral: Duração de 180 dias a partir do dia da subscrição; Assinatura Anual: Duração de 365 dias a partir do dia da subscrição.

Processo de assinatura



As diversas modalidades de assinaturas podem ser subscritas na AppStore através da aplicação NewsPlex Digital.

O Serviço entende-se como adquirido pelo Subscritor à NewsPlex Digital no momento em que aquele envie a sua ordem de compra através do quiosque da aplicação.

Preços

Edição Sol (Sol Digital): Uma edição [1 publicação]: 2,29€ Assinatura Trimestral [3 meses]: 19,99€ Assinatura Semestral [6 meses]: 35,99€ Assinatura Anual [12 meses]: 64,99€ Edição Jornal i (Jornal i Digital): Uma edição [1 publicação]: 1,09€; Assinatura Mensal [1 mês]: 7,99€ Assinatura Semestral [6 meses]: 31,99€ Assinatura Anual [12 meses]: 46,99€

Os preços já incluem taxa de IVA em vigor quando aplicável.

O acesso à assinatura contratada apenas será ativado após pagamento efetuado pelo subscritor.

Renovação e Cancelamento do serviço



O acesso à assinatura contratada será renovado automaticamente, a não ser que seja cancelado com pelo menos 24 horas de antecedência antes do final do período da subscrição em vigor.

A renovação da assinatura será cobrada na conta do subscritor nas 24 horas anteriores ao fim da assinatura em vigor.

O controlo da renovação automática é de inteira responsabilidade da Apple e do seu sistema de subscrições.

Utilização do Serviço



O Subscritor reconhece e aceita voluntária e expressamente que o uso do Serviços é da sua única e exclusiva responsabilidade.

O Subscritor compromete-se a utilizar os Serviços em conformidade com as presentes condições de uso, leis e normas aplicáveis. A utilização dos Serviços e qualquer dos seus elementos limita-se ao uso pessoal, exclusivo, privado, não oneroso, não coletivo, não comercial, não transferível ou profissional.

O Subscritor compromete-se a não atuar de qualquer modo que possa ofender ou danificar a imagem, interesses ou direitos da Newsplex S.A., outros subscritores ou terceiros, ou que possa danificar, sobrecarregar ou tornar inútil o portal dos Serviços ou mesmo a adequada prestação dos mesmos.

Direitos de Propriedade



A Newsplex S.A. reserva todos os direitos sobre a propriedade intelectual ou industrial da aplicação.

O Subscritor não pode usar, copiar, editar, reproduzir, publicar, exibir, armazenar, transmitir, explorar comercialmente ou difundir as marcas e logótipos contidos na aplicação sem a autorização expressa da Newsplex S.A.

Modificações



A Newsplex S.A. poderá modificar a qualquer momento a aparência ou layout da aplicação, bem com qualquer especificação técnica que melhore o funcionamento da aplicação.

Política de privacidade



O tratamento dos seus dados é feito no cumprimento de toda a legislação sobre a proteção de dados pessoais.

Apesar dos pagamentos por cartão de crédito serem seguros (a informação sobre o nº do cartão de crédito circula encriptada - codificada), os restantes dados pessoais circulam sem proteção contra eventuais desvios. Ou seja não é possível responsabilizar a Newsplex S.A. por informação desviada.