Em 2018 já vai ser possível visitar o Titanic

Mais de um século depois, vai passar a ser possível visitar o Titanic.

O navio afundou-se em 1912, ao embater num iceberg, e agora, a empresa de viagens Blue Marble Private vai iniciar expedições ao local dos destroços, já a partir de maio do próximo ano.

As expedições vão partir do Canadá e têm uma duração de oito dias, sendo que os visitantes serão transportados através de um submergível de fibra de titânio e carbono, sempre acompanhados por especialistas, até ao local que se encontra a mais de duas milhas abaixo da superfície do Atlântico.

De acordo com a CNN, a primeira viagem de todas já está completa, e terá um custo de 105.129 dólares por pessoa, cerca de 88.600 euros.