Lisboa gasta 650 mil euros na passagem de ano

O município de Lisboa vai gastar este ano 650 mil euros apenas com os festejos de passagem de ano – concentrados na Praça do Comércio. A informação foi avançada ontem ao i pela Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), que assinala que está, pela primeira vez, a organizar o evento. Desse montante, 57 mil são para a compra de cartolas pretas e vermelhas que serão distribuídas aos lisboetas.

Até ao fecho desta edição não tinham, no entanto, sido publicadas no portal de contratação pública Base.gov todas as despesas com os três dias de festa rija na capital. Ainda assim, ao contrário do que acontece com outras autarquias, já foram publicitadas a maior parte das adjudicações feitas. Segundo uma pesquisa do i, até ao final da tarde de ontem tinham sido publicados no Base.gov contratos que, somados, totalizavam 533 mil euros (434 mil euros mais IVA).

