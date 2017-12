Algarve premiado com o título de Campeão Europeu do Sol em 2017

De acordo com um estudo publicado pela revista alemã Algarve Für Entdecker – Algarve para Exploradores – Portugal recebeu, nesta região, uma distinção, com o título de Campeão Europeu do Sol em 2017.

A distinção foi entregue depois de serem analisados os vários destinos turísticos que podem ser visitados a partir dos países da Europa Central, num espaço de tempo de cerca de três horas de viagem de avião.

Portugal ocupa assim a primeira posição, apresentando uma média de 8,6 horas de sol por dia. Contudo, há um ‘empate técnico’, sendo que a ilha de Rhodes, na Grécia, também apresenta exatamente as mesmas horas de sol por dia.

Para a diretora executiva da Associação Turismo do Algarve, Dora Coelho, esta “avaliação é muito positiva para a promoção do Algarve, na medida em que comprova e reforça um dos argumentos que temos vindo a evidenciar na estratégia de posicionamento da região como um destino ‘all year round’.

O top 5 de destinos europeus com mais horas de sol por dia:

- Córdova e Sevilha – 8,5 horas (ocupam o segundo lugar);

- Almería e Múrcia – 8,4 horas (ocupam o terceiro lugar);

- Málaga e Granada – 8,2 horas (ocupam o quarto lugar);

- Ilhas de Creta e Sicília – 7,9 horas (ocupam o quinto lugar).