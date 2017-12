Passagem de ano em casa? Sugestões para ocupar o tempo

Passar a passagem de ano em casa por vezes torna-se aborrecido. Nem sempre o que passa na televisão é interessante e as horas de espera até à noite podem tornar-se mais compridas do que parecem.

No entanto, pode sempre aproveitar para ver aquela série que tanto queria, mas nunca teve tempo. Se não sabe o que ver, siga as seguintes sugestões.

Pode aproveitar para ver 'Narcos', este ano estreou a terceira temporada com o português Pêpê Rapazote. Tem ainda a série 'The Crown', que fala sobre a vida da Rainha Isabel II e da monarquia britânica. Pode ver 'Mindhunter', uma série sobre uma equipa do FBI que desenvolve técnicas inovadoras para apanhar e descobrer serial-killers. 'The Handmaid’s Tale' também é uma boa opção, fala sobre o papel da mulher na sociedade.

Para além das séries tem ainda os canais abertos: a RTP1 irá transmitir em direto o Terreiro do Paço com o programa ‘5 para a Meia Noite’, na SIC será apresentado o espetáculo ‘Volta ao Mundo em 80 Minutos’, de La Féria e por fim, na TVI será emitido ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’.