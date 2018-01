Dérbi. Grimaldo convocado, Luisão de fora

A lista de convocados do Benfica para o dérbi desta quarta-feira frente ao Sporting, no Estádio da Luz, já é conhecida e tem como maior destaque a ausência de Luisão. O capitão encarnado continua a recuperar da lesão sofrida em Vila do Conde, na eliminação da Taça de Portugal às mãos do Rio Ave, e volta a ficar de fora das opções de Rui Vitória.

Pelo contrário, Grimaldo foi dado como apto e faz parte da lista (alargada) do treinador encarnado, que decidiu convocar 20 elementos, entre os quais Rafa e João Carvalho. Uma demonstração de que as exibições da dupla em Setúbal, para a Taça da Liga, terá agradado.

De fora, mas por opção, ficam Paulo Lopes, Douglas, Kalaica, Filipe Augusto, Keaton Parks, Diogo Gonçalves e Gabriel Barbosa, que já nem se encontra em Portugal - o brasileiro, que se encontrava na Luz por empréstimo do Inter de Milão, teve autorização da SAD encarnada para procurar novo clube.

Lista de convocados do Benfica:

Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela

Defesas: André Almeida, Lisandro López, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo e Eliseu

Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Cervi, Rafa e João Carvalho

Avançados: Raúl Jiménez, Jonas e Seferovic