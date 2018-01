Blaya está a pedir dinheiro na internet

URGENTE! Olá pessoal! Ontem encontrei este gato a porta da minha casa! Estava cheio de frio e não se mexia! Sem papas na língua... ele estava só a espera de morrer. Levei o para o veterinário e fizeram algumas análises e ele tem que fazer uma cirurgia. Eu dei o que podia ( 100 euros ) nao pago tudo porque infelizmente não posso mesmo! Por isso gostaria de ter a vossa ajuda!! Como vocês podem ver nas fotos preciso que 700 pessoas me transfiram apenas 1 euro!! E assim eu vou conseguir pagar tudo do gatxo! O gatxo também precisa de uma família! Pois depois da cirurgia ele tem que ficar em repouso! Como é claro ele não pode ficar na minha casa!! (Tenho dois cães gigantes que não estão habituados a viver com gatos ) por isso ele vai precisar de uma família!!! POR FAVOR AJUDEM ME!!! Eu não posso mesmo pagar!!! Mas também não quero deixar o gato assim! Obrigada ! NIB 0035 0312 0001 1167 0008 9

