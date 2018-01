Cascais. Polícias salvam cães na A16

Dois cães foram resgatados recentemente da A16, autoestrada que faz a ligação Belas-Sintra-Cascais, por duas agentes da Polícia Municipal.

“Estes dois simpáticos patudos lembraram-se de ir passear para A16, pondo em risco a segurança dos próprios e dos automobilistas, com a agravante do mau tempo que se fazia sentir”, lê-se na publicação feita pela Câmara de Cascais no Facebook.

Duas agentes da Polícia Municipal de Cascais acabaram por conseguir salvar estes dois animais, que estavam numa via com muito movimento e enfrentavam condições climáticas adversas: “Desprezando o risco pela própria segurança, conseguiram que os bichos entrassem para o carro patrulha, resgatando-os assim do perigo em que se encontravam”, descreve a publicação.

“Dá para ver que os patudos se sentiram desde logo como se estivessem em casa. Uma história com final feliz que contou ainda com o apoio da Associação S. Francisco de Assis para recolha dos animais”, lê-se no post do Facebook da autarquia.