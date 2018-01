"Não sou bruxo, mas estou confiante [na vitória]"

Rui Rio, candidato à liderança do PSD, referiu esta manhã que está confiante na vitória. “Só não tenho a certeza que vou ganhar porque não sou bruxo, mas estou confiante”, afirmou Rui Rio, quando questionado sobre ao desfecho das eleições que decorrerão no próximo sábado, dia 13 de janeiro.

O candidato afirmou ainda que durante a sua campanha conseguiu “esclarecer todas as suas ideias” e que os debates não esclarecem dúvidas porque “têm mais tendência para o espetáculo”.

O social-democrata sublinhou ainda que este debate foi mais útil do que um mero espetáculo e que a campanha “ajudou muito a aproximar o partido dos militantes”.

Rio demonstrou ainda ter já um plano traçado caso ganhe. “A seguir, depois de fevereiro, inicia-se a etapa do PSD se aproximar do país. Cada coisa a seu tempo, as coisas têm de estar planeadas e feitas como deve de ser”.

Recorde-se que no próximo sábado é conhecido o vencedor e que o debate desta manhã foi o último entre os candidatos à liderança do PSD.