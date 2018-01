Diário de Notícias pode passar a semanário

A administração da Global Media está a avaliar a hipótese de transformar o Diário de Notícias num semanário. A decisão ainda não está fechada, mas está relacionada, em grande parte, com a quebra de vendas da edição impressa, revelou o Expresso.

A ideia é o DN passar a sair aos domingos. Este processo vai implicar uma reestruturação da redacão e foi acelerado com a entrada dos chineses da KNJ Investment na Global Media. Em novembro do ano passado, os accionistas da Global Media chegaram a acordo para a entrada de Kevin Ho, através da KNJ, no capital da empresa. O empresário macaense injectou 15 milhões de euros no grupo e ficou com 30% do capital.

De acordo com o Expresso, o tema da alteração da periodicidade vai ser analisado na reunião da comissão executiva da Global Media nas próximas semanas, tendo já sido feitas auscultações informais a fontes do mercado publicitário.

As vendas do DN desceram, no ano passado, para uma média de 7.500 exemplares e as receitas publicitárias também caíram.