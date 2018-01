Trump terá pagado 130 mil dólares para ocultar relação com atriz porno

A atriz afirma ter-se envolvido com o atual presidente quando Melania estava grávida do filho de ambos

Uma atriz pornográfica terá recebido 130 mil euros depois de assinar um acordo com o advogado de Donald Trump onde garantia manter em segredo um encontro sexual que teve com o atual presidente norte-americano, avança o The Wall Street Journal.

Segundo o jornal americano, o pagamento foi feito antes de Trump ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, em outubro de 2016, e pretende ocultar um caso que aconteceu há mais de uma década. Stephanie Clifford, de 38 anos, estava a preparar a divulgação da história na cadeia televisiva ABC, no programa Good Morning America, na altura em que Trump estava a ser criticado por umas declarações polémicas feitas contra as mulheres.

O encontro entre Trump e a atriz, conhecida no meio como Stormy Daniels, ocorreu em 2006, depois de ter conhecido o atual presidente durante um torneio de golfe de celebridades. Na altura, Melania, já casada com Trump, estaria grávida.

O acordo foi feito por Michael Cohen, advogado de Trump e segundo o The Wall Street Journal, que teve acesso ao documento, atribui pseudónimos aos dois envolvidos, sendo Stephanie apelidada de Peggy Peterson e Trump de David Dennison.

Michael Cohen enviou um e-mail ao jornal norte-americano reiterando que "mais uma vez, o presidente nega veementemente que isso tenha acontecido, tal como a senhora Daniels", acrescentando que esses rumores já existem desde 2011 e que o contacto entre os dois se limitou a algumas aparições públicas. Numa outra carta enviada, o advogado acrescenta depoimentos assinados pela atriz pornográfica onde afirma que as alegações de que teve um "caso de cariz sexual e/ou romântico com o sr. Trump há muitos, muitos, muitos anos" são "completamente falsas". Stephanie considera também de "falsos" os "rumores" de que recebeu dinheiro para manter o silêncio.

Também a Casa Branca negou o assunto através de um comunicado.