A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, ex-ministra de Passos Coelho, já contactou Rui Rio para lhe desejar felicidades no exercício do seu mandato como recém eleito presidente do PSD.

A informação foi dada por fonte próxima ao Sol.

Rui Rio venceu Pedro Santana Lopes com cerca de 54% dos votos.