Marques Mendes defende que líder parlamentar do PSD deve pôr o lugar à disposição

"É assim que as pessoas normais e decentes fazem. É isso que ele deve fazer com rapidez", acrescentou.

Marques Mendes defende que o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, deve colocar o lugar à disposição.

"O que se impõe é que Hugo Soares ponha de imediato o lugar à disposição para que o líder do partido pondere e dê um sinal: se quer mantê-lo ou se quer substituí-lo", disse o ex-líder do PSD, no seu habitual comentário, na SIC.

"É assim que as pessoas normais e decentes fazem. É isso que ele deve fazer com rapidez", acrescentou.

Mendes lembrou que Rio Rio não é deputado e pode optar por "uma pessoa de confiança" para ser o seu "representante" no parlamento.

Hugo Soares foi apoiante de Pedro Santana Lopes nas eleições internas para a liderança do PSD.

Uma das primeiras decisões que Rui Rio terá de tomar é se mantém o líder parlamentar ou se escolherá para o cargo alguém da sua confiança.

Marques Mendes considera que o primeiro desafio de Rui Rio é unir o partido e integrar alguns apoiantes de Santana Lopes. Para o ex-líder do PSD, Rio deve também "renovar a linguagem, a prática política e os protagonistas", porque "os portugueses estão fartos de ver sempre as mesmas caras" no PSD.