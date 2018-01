A Ryanair está a recrutar assistentes de bordo em Portugal

Perdeu a oportunidade de se apresentar no open-day hoje, em Lisboa? Não se preocupe, ainda há mais fases de recrutamento.

A Ryanair, em parceria com a Crewlink, parceiro oficial da companhia aérea, está a recrutar para lugares de assistência de bordo e comissários de bordo em Portugal, em vários pontos do país.

Em Lisboa, o open-day realizou-se hoje, mas ainda tem mais oportunidades.

No Porto a fase de recrutamento realiza-se no dia 26 deste mês e em Faro no dia 25.

Além disso, no mês de fevereiro, na capital portuguesa, ainda se pode inscrever para o recrutamento nos dias 2 e 19 desse mesmo mês, no Porto para os dias 5 e 16 de fevereiro e no dia 6 em Ponta Delgada, nos Açores.

No caso de serem aceites, os candidatos têm de fazer formação durante algum tempo, mas existem vários requisitos para se poder candidatar: ter, pelo menos, 18 anos, ter entre 1,57 e 1,88 metros, saber falar e escrever em inglês, conseguir nadar pelo menos 20 metro sem ajuda, ter uma visão normal — lentes de contacto não são aceites - ter ou poder pedir um pedido de passaporte da União Europeia e não ter registo criminal.

Para concorrer basta aceder ao site da Crewlink e escolher a cidade e o dia para o open-day e preencher o formulário.