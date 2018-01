Saiba o que deve fazer em caso de sismo

Esta manhã muitos portugueses sentiram um sismo de magnitude 4.6 na escala de Richter, um dos maiores dos últimos anos. O sismo teve o seu epicentro perto de Arraiolos .

Neste caso, o sismo não teve quaisquer efeitos significativos, mas a verdade é que a maior parte das pessoas não sabe o que fazer em situações como estas.

Perante um fenómeno natural, saiba o que fazer:

Antes do sismo

- Elaborar um plano de emergência para a sua família, e certificar-se de que todos sabem o que fazer;

- Ter a casa preparada de forma a facilitar os movimentos, libertando os corredores e passagens;

- Organizar um kit de emergência que inclua, por exemplo, uma lanterna, um rádio portátil e pilhas de reserva para ambos, assim como um extintor e um estojo de primeiros socorros;

- Armazenar água em recipientes de plástico e alimentos enlatados;

- Ter noção dos locais mais seguros, distribuindo os seus familiares por eles: vãos de portas interiores, cantos de paredes-mestras, debaixo de mesas e de camas. Mantenha uma distância de segurança em relação a objetos que possam cair ou estilhaçar;

- Conheça os locais mais perigosos, que são junto a janelas, espelhos, candeeiros, móveis e outros objetos, elevadores e saídas para a rua;

Durante o sismo

- Em casa: nunca utilize elevadores. Deve abrigar-se no vão de uma porta interior, nos cantos das salas ou debaixo de uma mesa ou cama. Mantenha-se afastado de janelas e espelhos e ter cuidado com a queda de candeeiros, móveis ou outros objetos;

- Na rua: dirija-se para um local aberto, longe do mar ou cursos de água; não correr nem andar a vaguear pelas ruas. Manter-se afastado dos edifícios (sobretudo dos mais degradados, altos ou isolados) dos postes de eletricidade e outros objetos que lhe possam cair em cima;

- Zona com uma grande concentração de pessoas: fique dentro do edifício até o sismo cessar. Sair depois com calma, tendo em atenção tudo o que possa cair. Não se precipite para as saídas;

- No carro: pare a viatura longe de edifícios, muros, taludes, postes e cabos de alta tensão e permaneça dentro dela;

Depois do sismo

- Manter a calma e contar com a ocorrência de possíveis réplicas. Não utilizar elevadores durante um período de tempo após o sismo;

- Não fumar, nem acender fósforos ou isqueiros, uma vez que pode haver fugas de gás. Desligar a eletricidade;

- Cumprir as recomendações que forem difundidas pela comunicação social;

- Evitar passar por locais onde existam fios elétricos soltos;

- Não utilizar o telefone, exceto em caso de urgência;

- Não circular pelas ruas para ver o que aconteceu;