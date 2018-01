Receitas do Vila Galé acima de 100 milhões de euros

O Grupo Vila Galé registou receitas de 106 milhões de euros em Portugal em 2017, mais 13% do que no ano anterior. O grupo está a preparar a abertura de três novos hotéis em 2018.

A empresa revelou que no ano passado, nos 21 hotéis da rede em Portugal contabilizaram-se cerca de 965 mil quartos ocupados, traduzindo um aumento de 2,4% face ao exercício anterior.

“Crescemos em todos os hotéis e em todas as regiões", revelou um administrador da empresa. "O ano correu relativamente bem, sem grandes euforias, mas simpático", acrescentou Gonçalo Rebelo de Almeida.

Segundo o responsável, nos 30 anos do Vila Galé - que se assinalam este ano -, existiram três períodos bastante positivos: "1998/2000, que correu bastante bem", 2007 e 2008, "dois anos bastante bons, seguidos de uma crise profunda", e 2015, 2016 e agora 2017, "anos positivos".

No Brasil, onde a cadeia também está presente, o crescimento nas receitas em 2017 foi de 2%, para os 265 milhões de reais (perto de 67 milhões de euros). Assim, de forma global, o grupo Vila Galé teve receitas 73 milhões de euros no ano que passou.

Em Portugal, são os locais a maioria dos clientes – quase 40% do total – antes de alemães, britânicos e espanhóis. A cadeia destaca ainda a procura por parte dos mercados dos EUA e do Brasil, ambos acima dos 50%.

Sendo já a quinta nacionalidade com mais peso na operação, os hotéis Vila Galé em Portugal recebem quase tantos brasileiros como espanhóis. "Recebemos 28 mil hóspedes do Brasil e 33 mil de Espanha. Quando o mercado brasileiro se aproxima do nosso mercado vizinho isso é muito interessante”, diz Gonçalo Rebelo de Almeida.

O segundo maior grupo hoteleiro português antevê um crescimento de 5% ou 6% em 2018, ano em que está prevista a abertura de três novas unidades, criando 100 empregos em Portugal e 450 no Brasil. Junta-se a inauguração de dois novos restaurantes Massa Fina, dedicado à gastronomia italiana, no Algarve.

Em abril inaugura em Sintra uma unidade dedicada ao estilo de vida saudável e em maio abre, em Braga, o Vila Galé Collection Braga, fruto da reabilitação do complexo do antigo hospital de São Marcos. Para setembro está prevista no Brasil a inaguração do Vila Galé Touros, um "resort" com mais de 500 quartos.