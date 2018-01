Quer conhecer a história de Voldemort? Este filme conta-lhe tudo

A saga Harry Potter é mundialmente conhecida e cada vez tem mais fãs. Apesar dos livros contarem vários pormenores e deixarem várias pistas sobre como era a vida de Voldemort antes de se tornar no Senhor das Trevas, os fãs parecem não ter ficado satisfeitos.

Os fãs decidiram pegar nas pistas dadas no sexto livro da saga, ‘Harry Potter e o Príncipe Misterioso’, sobre Voldemort e fazer um filme.

O filme não tem qualquer afiliação com a Warner Bros ou com a escritora. Foi produzido pela Try Angle Films que lançou o filme ‘Voldemort: Origins of the Heir’ no sábado, estando disponível no Youtube.

Pode ver o filme aqui.