Supertaça Europeia de 2020 pode ser jogada no estádio do Dragão

A Supertaça Europeia de 2020 pode vir a ser jogada no estádio do Dragão, anunciou a UEFA.

O estádio do FC Porto está na corrida para receber o jogo juntamente com outros oito recintos: arena de Tirana (Albânia), estádio do Dínamo (Bielorrússia), Olímpico de Helsínquia (Finlândia), estádio do Nice (França), estádio Sami Ofer (Israel), estádio Almaty (Cazaquistão), estádio Zimbru (Moldávia) e estádio Windsor Park (Irlanda do Norte).

O estádio vencedor será anunciado pela UEFA em maio.

O jogo da Supertaça Europeia é disputado entre o vencedor da Liga dos Campeões e o vencedor da Liga Europa.