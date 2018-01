Coreia do Norte considera tweet de Trump sobre “botões nucleares” um “espasmo de um lunático”

O país liderado por Kim Jong-un rotulou o tweet de Donald Trump sobre os “botões nucleares” de ambos os países como sendo um “espasmo de um lunático” e um “latido de um cão raivoso”.

Foi assim que o jornal do partido do poder na Coreia do Norte, Rodong Sinmun, respondeu ao tweet que o Presidente dos EUA fez, relativamente à questão sobre o facto de o seu botão nuclear ser, aparentemente, muito “mais poderoso” do que o do Kim Jong-un.

"O líder norte-coreano Kim Jong-un acaba de afirmar que o 'botão nuclear continua na sua secretária' (...) informem-no que eu também tenho um botão nuclear, muito maior e mais poderoso, e que funciona!", escreveu Trump no Twitter.

A guerra e a troca de mensagens entre os dois líderes continua, e no ar paira uma ameaça de guerra nuclear, algo que tem vindo a ser falado ao longo dos últimos meses.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!