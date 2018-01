Tondela. Um dos feridos já teve alta hospitalar

Vítima estava internada no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Na segunda-feira à tarde, um dos feridos do incêndio de Tondela teve alta, segundo revelou o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), num comunicado enviado à Lusa.

No CHUC estão ainda internados quatro feridos, sendo que o mais grave está no Serviço de Medicina Intensiva, mas apesar de se encontrar com prognóstico reservado está estável.

Os restantes três feridos estão no Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Queimados.

Recorde-se que o incêndio deflagrou no sábado à noite, numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, em Tondela, e provocou pelo menos oito mortos e 38 feridos.