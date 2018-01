Mergulhadores descobriram maior gruta subaquática do mundo |VÍDEO

Um grupo de mergulhadores, pertencente ao projeto Gran Acuifero Maya, descobriu a maior gruta subaquática do mundo. A gruta, que faz ligação entre duas cavernas subaquáticas no leste do México, tem 347 quilómetros.

Este projeto estuda a preservação das águas da península Iucatã e os mergulhadores já andavam à procura desta gruta há 14 anos.

Guillermo de Anda, diretor do projeto, citado pela Reuters, afirmou que esta descoberta poderá ajudar a estudar melhor a civilização maia, que dominava aquela região antes da conquista espanhola.