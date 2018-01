Andebol. Campeonato 1ª Divisão Feminina: Alavarium Love Tiles com vitória frente ao JAC Alcanena

O Pavilhão do Alavarium recebeu o duelo entre Alavarium Love Tiles e JAC Alcanena, da 3ª Jornada, do Campeonato 1ª Divisão Feminina, com as aveirenses a ficarem com os pontos em casa.

Foi com casa cheia, que o Alavarium recebeu este duelo, da 3ª Jornada, mas até entrou em desvantagem, com 0:1 no placar, no entanto, passou de imediato para a liderança a 2:1. A partida foi muito equilibrada durante todo o primeiro tempo, com igualdades sucessivas até ao 13:13, momento em que a turma de Carlos Neiva descola no marcador e sai para o intervalo a vencer por 17:13.

No segundo tempo, o Alavarium conduziu sempre o jogo na liderança, sem que as pupilas de Marco Santos conseguissem contornar o rumo do jogo. O Alavarium acaba por vencer por 30:27, com nota artística para Ana Silva, que com 9 golos, deu um excelente contributo para esta vitória.

Carlos Neiva, timoneiro da turma aveirense, refere que o campeonato cada vez está mais equilibrado e competitivo, "deram-nos muita luta, tivemos períodos em que defensivamente estivemos muito bem, outros nem por isso, que é uma das coisas que temos que melhorar muito." "Conseguimos distanciar-nos, apesar das falhas técnicas, mas conseguimos reagir e ultrapassar essa defesa", diz Carlos Neiva.



Marco Santos, treinador do JAC Alcanena, revela que o segredo poderia ter estado no sistema defensivo, mas que "algumas coisas não funcionaram hoje com o JAC, mas temos que continuar a aperfeiçoar."



O Maiastars recebeu o Santa Joana Maia, vencendo por 38:15, numa partida de sentido único, em que a turma de José Amaral se impôs na partida, e as pupilas de Hugo Vieira não conseguiram ripostar. Débora Moreno (11), Marta Cerqueira (8) e Diana Oliveira (8) foram as melhores marcadoras da partida.



Madeira SAD, de Sandra Fernandes, vence, SIR 1º de Maio / ADA CJ Barros, de Paulo Félix por 26:21, com Filipa Correia a ser a artilheira de serviço, com 8 golos. O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, com as equipas a saírem para o descanso a 12:11.



O Colégio de Gaia segue só com vitórias no Campeonato, após bater o CA Leça, por 27:22, sendo já líder na saída para o intervalo com 12:8.



CS Madeira vence, no Pavilhão do Funchal, a Juve Lis, por 32:23. Jessica Gouveia (10) e Cláudia Aguiar (9) foram as melhores marcadoras da partida.



No fecho da jornada, o Assomada segurou uma vitória em casa, frente ao Académico FC, por 25:21. Cristiana Alves, com 9 golos, foi a melhor marcadora para a equipa visitante.