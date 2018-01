Índia testa míssil balístico intercontinental

O governo indiano confirmou esta quinta-feira que foi realizado (com sucesso) um teste com um míssil balístico intercontinental de longo alcance.

O Ministério da Defesa indiano recorreu ao Twitter para confirmar a informação.

De acordo com a informação avançada pelo Ministério, o míssil Agni-V tem um alcance de cinco mil quilómetros. O teste ocorreu a partir da ilha de Abdul Kalam em direção à costa de Odisha.

India has successfully test fired the 5000-km range Inter-Continental Ballistic Missile Agni-V at 9:53am today. The Made in India canistered missile, having 3 stages of propulsion, was test fired from Abdul Kalam island off Odisha coast #MakeInIndia4Defence