Donald Trump desmente chefe de gabinete sobre construção do muro com o México

“O muro é o muro, nada mudou nem evoluiu desde o primeiro dia em que o concebi”, afirmou Donald Trump, acabando por desmentir o que o seu chefe de gabinete, John Kelly, referiu sobre a mudança de ideias de Trump relativamente à construção do muro com o México.

Segundo os jornais The New York Times e The Washington Post, John Kelly, numa reunião com os membros do ‘Hispanic Caucus’ e ‘Asian Pacific American Caucus’ – dois grupos de congressistas que defendem os interesses dos eleitores hispânicos e dos americanos com ascendência da Ásia – referiu que o presidente norte-americano já tinha sido esclarecido sobre as questões levantadas pela construção do muro e que a sua posição tinha “evoluído” ao ponto de já não ser necessário construir o a barreira.

Esta quinta-feira, a Casa Branca desmentiu os relatos dos jornais bem como o próprio chefe de estado, garantindo que as promessas do presidente norte-americano durante a campanha eleitoral não tinham mudado.

Donald Trump utilizou o Twitter para deixar a sua posição bem clara, afirmando que os Estados Unidos da América precisam do muro para se protegerem e pararem o curso de drogas que vêm do México. O presidente sublinhou ainda que a construção do muro deverá ser paga pelo México.

The Wall is the Wall, it has never changed or evolved from the first day I conceived of it. Parts will be, of necessity, see through and it was never intended to be built in areas where there is natural protection such as mountains, wastelands or tough rivers or water..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de janeiro de 2018

....The Wall will be paid for, directly or indirectly, or through longer term reimbursement, by Mexico, which has a ridiculous $71 billion dollar trade surplus with the U.S. The $20 billion dollar Wall is “peanuts” compared to what Mexico makes from the U.S. NAFTA is a bad joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de janeiro de 2018