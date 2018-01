V. Setúbal-Sporting. Bruno Fernandes adianta os leões

Comandados de Jorge Jesus vão vencendo no Bonfim (0-1) com golo do médio português aos 31 minutos

Ao intervalo, o Sporting vence o Vitória de Setúbal por 1-0 no Estádio do Bonfim. O golo leonino foi apontado aos 31 minutos do encontro, por intermédio de Bruno Fernandes, que furou pela defesa sadina e de primeira respondeu da melhor forma à assistência de Gelson Martins.

Esta foi, de resto, a melhor jogada do encontro até esta fase. Antes, realce para um remate de Gelson à figura do guardião Cristiano e para um tiro de Arnold, lateral-direito do Vitória de Setúbal, que passou a rasar o poste esquerdo da baliza à guarda de Rui Patrício. Depois, apenas dois momentos de aflição na área leonina, e causados pelos próprios jogadores: primeiro, um atraso de Piccini para Patrício que quase era intercetado por João Amaral; e depois, o próprio Patrício facilitou e o mesmo João Amaral quase conseguia marcar.

Para este encontro, Jorge Jesus repetiu a equipa que bateu o Aves por 3-0 em Alvalade, na última jornada. O destaque natural vai para o reforço Rúben Ribeiro, que manteve a titularidade no apoio a Bas Dost na frente. Uma referência ainda para outro reforço: o croata Misic fazia parte da lista inicial de convocados, mas acabou por ficar de fora das escolhas finais do treinador.

No Vitória de Setúbal, José Couceiro promoveu o regresso de José Semedo, que ocupou o lugar habitualmente ocupado pelo capitão Vasco Fernandes (castigado). De resto, tudo igual em relação ao conjunto que empatou 2-2 no terreno do Moreirense.

ONZE DO V. SETÚBAL

Cristiano; Arnold, Pedro Pinto, Semedo e Nuno Pinto; André Pedrosa, Podstawski e Costinha; João Amaral, Gonçalo Paciência e João Teixeira

Suplentes: Pedro Trigueira, Patrick Vieira, André Sousa, Willyan, Allef, Edinho e Jacob Adebanjo

ONZE DO SPORTING

Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; Gelson Martins, William Carvalho, Bruno Fernandes e Acuña; Rúben Ribeiro e Bas Dost

Suplentes: Salin, André Pinto, Bruno César, Ristovski, Battaglia, Podence e Doumbia