IRS. Rendas têm de ser declaradas este mês

Um deles é 31 de janeiro: data até à qual os proprietários de imóveis arrendados que não emitem periodicamente recibos de renda através do Portal das Finanças terão de entregar a declaração anual.

Existem ainda duas formas de o fazer. A entrega do Modelo 44 pode ser feita em papel, nos balcões dos serviços de Finanças, ou via Portal das Finanças. Todos os senhorios que estiverem desobrigados de passar recibos electrónicos de renda ao longo do ano têm de apresentar agora esta declaração. São aqui abrangidos, por exemplo, todos os que a 31 de dezembro do ano anterior tinham 65 ou mais anos.