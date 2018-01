Foi sentido, esta terça-feira, um sismo de magnitude 8,2 na escala de Ritcher perto do Alasca. Na sequência do sismo foi emitido um alerta de tsunami para a costa sul do Alasca.

O abalo foi sentido por volta da uma da manhã locais (9h30 em Lisboa) a 300 quilómetros de Kodiak e a uma profundidade de 10 quilómetros.

A população foi aconselhada a procurar abrigo nas zonas mais altas.