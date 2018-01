O grupo Pestana está a recrutar. Há 300 vagas disponíveis para várias áreas

Fases de recrutamento vão ocorrer em vários pontos do país.

O Pestana Hotel Group vai ter um ‘roadshow’ por todo o país, passando inclusivamente pela ilha da Madeira. Há 300 vagas disponíveis para diferentes áreas.

A partir do dia 2 de fevereiro, vai realizar-se uma fase de recrutamento para profissionais de hotelaria e, os candidatos que forem selecionados, podem colaborar com o Pestana que vai abrir um hotel de cinco estrelas na Rua Sá da Bandeira, no Porto, ainda este ano.

Além de hotelaria, há vagas disponíveis para cozinha, ‘housekeeping’, restauração, receção e animação. Estas vagas estão disponíveis em diversos pontos do país, como é o caso do Algarve, Lisboa, Porto, Cascais Sintra, Madeira e Açores.

As vagas disponíveis também são destinadas a estagiários.

Veja aqui as datas e os locais das fases de recrutamento:

Porto, Pestana Palácio do Freixo – 22 de março

Cascais, Pestana Cascais – 6 de março

Algarve, Pestana Alvor Praia – 2 de fevereiro, 1 de março e 29 de março

Madeira, Pestana Casino Park – 7 de fevereiro