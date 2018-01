Liga das Nações. Conheça os adversários de Portugal

O sorteio da Liga das Nações realizou-se esta quarta-feira na Suíça e ditou que, nesta primeira edição da prova, Portugal vai defrontar Itália e Polónia.

Portugal ficou inserido no grupo C da Liga A. Desta nova competição transitam quatro seleções diretamente para o Euro2020.

A Liga da Nações vai ser disputada a partir de setembro deste ano.

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1