Urban reabre já este sábado

A discoteca diz ter reforçado a segurança do espaço.

A discoteca Urban Beach vai reabrir já este sábado, 27 de janeiro, avança o Expresso.

O espaço, propriedade do Grupo K, garantiu que a segurança foi reforçada. A discoteca tem agora mais 33 câmaras de vigilância, reforçou o sistema de deteção de incêndios e tem agora mais uma saída de emergência.

Além disso, como já tinha sido noticiado, o Grupo K rescindiu contrat com a empresa de segurança privada PSG, tendo contratado agora a empresa Anthea.

O Urban foi encerrado no início de novembro por decisão do Ministério da Administração Interna após a divulgação de um vídeo em que se vê seguranças no espaço a agredirem um jovem junto ao espaço.