Maradona declara apoio a Lula da Silva

Diego Maradona, antigo futebolista argentino, utilizou as redes sociais para expressar o seu apoio para com Lula da Silva.

“Lula querido, o Diego está contigo”, escreveu Maradona no seu Instagram.

Esta sexta-feira, o futebolista voltou a utilizar as redes sociais para reforçar o seu apoio. “Eu sou amigo do Lula. A mim não me importam os comentários e os insultos de alguns cobardes. Não traio nem minto. E dou a cara também nos piores momentos. O Lula é uma pessoa espetacular e sabe muitíssimo de política. Os outros têm de andar a comprá-la”, escreveu no Facebook.