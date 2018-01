Cientistas encontraram duas novas espécies de morcegos-cão

Não é fácil apanhar um morcego-cão. Esta variedade de mamífero voa mais alto e mais rápido que outras e habitualmente esconde-se em árvores frondosas. Por isso, a descoberta, documentada este mês, de duas novas espécies de morcegos-cão é uma novidade importante para os cientistas.

As duas espécies foram encontradas no Panamá e Equador e receberam o nome de freemani e tonkigui, da variedade Cynomops, o nome científico dado às espécies de morcego-cão, assim chamadas pelas parecenças das suas faces com as do canídeo. Em inglês, as espécies receberam os nomes Waorani e Freeman, respetivamente.

There’s something almost friendly about dog-faced bats, and recently scientists discovered two new species- Freeman’s dog-faced bat (Cynomops freemani) in Panama, and the Waorani dog-faced bat (Cynomops tonkigui) in Ecuador. Who's a good bat? You're a good bat! pic.twitter.com/jjk8KZhiy3 — Atlas Obscura (@atlasobscura) January 26, 2018

“A descoberta de duas novas espécies de Cynomops é tremendamente excitante”, conta ao “Smithsonian Insider” Rachel Page, uma cientista do Centro de Estudos Tropicais do instituto norte-americano Smithsonian. Segundo avança a publicação, as duas espécies foram apenas capturadas com o uso de redes especiais.

O estudo foi chefiado por Ligiane Moras, estudante de doutoramento da Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil. Com estas duas descobertas, há agora oito espécies de morcegos-cão documentadas.