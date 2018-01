Altice cria 200 postos de trabalho

O novo call center da operadora na Covilhã irá recrutar já 150 trabalhadores este ano. Empresa reforça aposta no interior do país.

O novo Contact Center da Altice/Randstad na Covilhã, que será inaugurado em fevereiro, vai criar cerca de 200 novos postos de trabalho, dos quais 150 já este ano. A este total juntam-se os mais de 1500 criados nos últimos dois anos e meio.

De momento, a operadora conta com mais de 1500 pessoas em funções em centros de atendimento da Altice, na maioria mulheres, sendo que 78% são provenientes de situações de desemprego e 30% são licenciados.

O protocolo para a instalação do call center da Altice foi assinado entre a Câmara Municipal e a empresa Randstad. «Esta é mais uma prova da vontade clara da Altice de investir no nosso país, criando valor, criando emprego, construindo e modernizando infraestruturas e garantindo suporte para o funcionamento pleno da tecnologia e inovação em qualquer parte do território, nunca esquecendo a vertente da responsabilidade social e a aposta na cultura», revelou o CEO da operadora. Alexandre Fonseca garante ainda que «investir no interior do país é respeitar e cumprir o principio da igualdade da constituição».