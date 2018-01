É o 20.º título do Grand Slam para o suíço.

Roger Federer venceu este domingo o croata Marin Cilic e conquistou o Open da Austrália.

O suíço de36 anos precisou de cinco sets para derrotar o croata.

Cilic subiu, assim, do sexto para o terceiro lugar no ranking mundial. Federer é segundo, atrás de Nadal. Este é o 20.º título do Grand Slam para o suíço.