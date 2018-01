Lisboa lidera ranking nacional no aumento do valor das casas vendidas

As freguesias de Misericórdia e Santo António são as que registaram o maior aumento no terceiro trimestre de 2017

Os preços dos alojamentos familiares continuam a subir em Portugal. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o valor mediano dos imóveis de alojamento familiar vendidos no país subiu para 912 euros por metro quadrado no terceiro trimestre de 2017. Entre as várias cidades, a capital lidera o ranking, com 2315 euros por metro quadrado.

As freguesias com os preços mais elevados foram Misericórdia e Santo António, onde aumentaram 38,5% e 46,1%, respetivamente. O único caso com tendência contrária é a freguesia de Marvila, onde os preços desceram. "Destaca-se a situação da freguesia de Marvila por ter registado o menor preço mediano de alojamentos vendidos (1.550 euros/m2) entre as freguesias da cidade de Lisboa e por ter sido a única freguesia com uma evolução negativa do preço da habitação (5,5%) face ao mesmo período do ano anterior", pode ler-se no relatório do INE.

Também em Santa Clara, Campolide, Lumir e Carnide se observou a valores abaixo do preço mediano.