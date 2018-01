Em Greenbrier, nos EUA, um comboio que transportava membros do partido republicano colidiu com um camião. Do acidente resultou um morto, escreve a CNN.

Além da vítima mortal, os outros passageiros do comboio escaparam apenas com ferimentos ligeiros.

No comboio viajavam congressistas republicanos, familiares e assessores que viajavam para o estado da Virgínia Ocidental.