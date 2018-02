Fraude. Continente deixa alerta para falsas mensagens com vagas de emprego que circulam na internet

A imagem do Continente está a ser utilizada para uma fraude que está a circular nas redes sociais.

Esta quarta-feira, tem estado a circular nas redes sociais, e em particular no Whatsapp, uma mensagem de oferta para emprego no Continente.

Cuidado, é tudo mentira. O alerta é da cadeia de hipermercados que denunciou o caso na sua página do Facebook e pede às pessoas para terem atenção e não clicarem na mensagem nem partilharem.

“O Continente está a ser alvo de utilização indevida da sua imagem para uma campanha fraudulenta”, pode ler-se no aviso. A empresa sublinha ainda que a mesma campanha “não é da responsabilidade do Continente”.