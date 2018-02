No ano passado, durante o último trimestre de 2017, os utilizadores passaram menos 50 milhões de horas diárias no Facebook. Os dados foram revelados na apresentação dos resultados do quatro trimestre de 2017 do Facebook.

Apesar da notícia, segundo o Business Insider, Mark Zuckerberg mostrou-se satisfeito, referindo que as mudanças feitas na rede social são o motivo destes números.

Sem especificar quais seriam as mudanças, o CEO da rede social já tinha afirmando que este ano seria para melhorar a experiência no Facebook ao filtrar melhor as publicações e páginas sugeridas aos utilizadores.

“2017 foi um ano forte para o Facebook mas também foi um ano difícil. Em 2018 estamos focados em garantir que o Facebook não é apenas divertido de usar, mas também é bom para a sociedade e para o bem-estar das pessoas”, sublinhou.