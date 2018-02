Este guardanapo ajuda-o a detetar se tem ou não droga na sua bebida

Danya Sherman, juntamente com outros estudantes, criou um guardanapo que ajuda a detetar várias substâncias presentes nas drogas usadas para colocar na bebida.

Segundo contou ao The Independent, Danya decidiu criar o guardanapo depois de ter sido drogada e violada. A jovem admitiu ainda que a situação a levou a conhecer as histórias de outros que passaram por algo semelhante, levando-os a criar o The Napkin That Knows (o guardanapo que sabe).

O guardanapo, à primeira vista, aparenta ser e funcionar como um guardanapo normal, mas quando entra em contacto com o álcool a cor do papel muda casa haja drogas.

O grupo de estudantes foi financiado para produzir o guardanapo que será lançado na próxima primavera.