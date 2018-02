Luís Aleluia revela que foi vítima de violência durante a infância | VÍDEO

O ator Luís Aleluia, que eternizou a personagem do Menino Tonecas, revelou que, durante a infância, sofreu de violência doméstica por parte do padrasto.

No programa de Daniel Oliveira, “Alta Definição”, Luís Aleluia confessou que viveu num ambiente familiar onde havia violência doméstica.

“Fui vítima de violência doméstica até pelos menos aos nove”, referiu na entrevista que vai para o ar na íntegra no sábado. “Eu e a minha mãe fomos vítimas dessa violência por causa do vinho, do futebol…”, recordou emocionado.

“São coisas pelas quais uma criança não deve passar”, acrescentou.