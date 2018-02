Ator detido após acusações de violência doméstica

O ator Jeremy London, conhecido pelos seus papéis em ‘7th Heaven’ e ‘Party of Five’, foi detido pelas autoridades na sexta-feira, após ter sido acusado de violência doméstica.

De acordo com o site norte-americano TMZ, Jeremy foi retirado da casa onde vive após uma casa com a mulher Juliet Reeves, com quem está casado há quatro anos.

Segundo a imprensa norte-americana, esta não é a primeira vez que Jeremy London é detido após queixas de violência doméstica. O ator foi preso em 2012, mas o caso acabou por ficar resolvido. O casal tem dois filhos.