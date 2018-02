Carlos Silva de saída do BCP e do BPA

O SOL sabe que nenhum dos principais acionistas propôs o nome de Carlos Silva para os órgãos sociais, que irão ser votados em maio e terão de ser aprovados pelo Banco de Portugal (BdP).

O SOL sabe também que o banqueiro deverá ser afastado do Banco Privado de Atlântico (BPA), do qual é presidente.

Os acionistas do Millennium BCP representados no Conselho de Administração – Fosun, Sonangol, BlackRock e EDP – terão acertado nas últimas duas semanas a composição do próximo ‘board’ do banco e Carlos Silva está fora.

