Metallica doam 18 mil euros ao Banco Alimentar Contra a Fome

Depois do concerto em Lisboa e da inesperada homenagem a Zé Pedro, os Metallica são novamente notícia pela positiva: fizeram uma doação de 18 mil euros para o Banco Alimentar Contra a Fome.

No Facebook, a banda escreveu: “Temos a honra de apresentar ao Banco Alimentar a primeira doação de 2018. Obrigado a todos os que compraram bilhetes para o concerto da noite passada [1 de fevereiro] e nos ajudaram a angariar dinheiro para esta organização digna”.

A página do Banco Alimentar Contra a Fome também partilhou uma foto do momento da doação com a seguinte descrição: “Um exemplo! Os Metallica solidários apoiaram a luta contra a fome em Portugal. Grande banda que contribui com parte da sua receita para a comunidade desfavorecida. Todos tivessem idêntica preocupação social e o mundo seria mais equitativo".