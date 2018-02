O Desportivo das Aves – Boavista ficou marcado por um lance de grande tensão já no final do jogo.

Tissone, jogador do Aves, caiu inanimado no relvado depois de um choque com um jogador do Boavista.

O jogador recuperou, mas teve de ser levado de ambulância para o hospital. O Desportivo das Aves anunciou que o jogador já está a recuperar.

No jogo, o Aves venceu o Boavista por 3-0.