Martin Schulz abandona presidência do SPD

Anúncio da sua saída chega no momento em que o partido de Martin Schulz chega a acordo com o partido de Angela Merkel para formar uma coligação de governo.

Martin Schulz anunciou hoje, quarta-feira, depois de ter acordo com o partido de Angela Merkel para formar um governo de coligação, que vai deixar a liderança do Partido Social Democrata alemão, uma vez que poderá tornar-se no novo ministro dos Negócios Estrangeiros de Merkel.

Segundo avança a Agência Reuters, esta decisão foi comunicada numa reunião com vários outros dirigentes do SPD, e Schulz terá dito que, face aos maus resultados que o partido obteve nas últimas eleições, o SPD precisa de ser renovado sob a liderança de outra pessoa.

Agora, a atual líder parlamentar do partido, Andrea Nahles, deverá assumir a liderança do SPD, após o partido votar o acordo de coligação assinado esta quarta-feira entre o SPD, a CDU e a CSU.

Após a confirmação do acordo com Angela Merkel, Martin Schulz anunciou uma “mudança de rumo” na política europeia. “Penso que conseguimos algo que será um novo acordar para a Europa e uma nova dinâmica para a Alemanha”, disse Schulz, na conferência de imprensa conjunta com Merkel.

Relativamente à coligação com o Partido Social Democrata, Angela Merkel disse estar convencida de que “este pacto de coligação será a base do governo estável e bom de que o nosso país precisa e que muitos no mundo esperam de nós”.

Com o novo acordo, o SPD consegue ficar com as pastas dos Negócios Estrangeiros, do Trabalho, da Justiça, Ambiente e Finanças.